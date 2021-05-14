مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

يدرس مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، اجراء بتعديلات جذرية على قائمة الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم لرفع مستوى الفريق، مع تقليل الرواتب، وستشمل القائمة 14 لاعبًا في برشلونة، مثل: نيتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ماتيوس، مارتن برايثوايت، فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش.





وتابعت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اتخذ قراره بضرورة إجراء ثورة في الفريق، عقب النهاية السيئة للموسم الحالي، و سيغادرون هؤلاء اللاعبين النادي الكتالوني، سواء خلال بيع نهائي أو إعارة أو فسخ عقد لخفض الرواتب.



