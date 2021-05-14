Advertisements

طرح أغنية "دا من روحك" ضمن أحداث فيلم "النداهة"

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

تشارك الفنانة حنان ترك بالتعاون مع الفنان هانى عادل بفيلم "النداهة"، فى موسم عيد الفطر، فى تجربة جديدة من نوعها، وقامت شركة O2 المنتجة، بطرح أغنية "دا من روحك" ضمن أحداث الفيلم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.


الأغنية من غناء وألحان هانى عادل، كلمات حازم ويفى، جيتارات منير ماهر وجهاد التلبانى، توزيع وهندسة صوتية مهاب سامى.

وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول "هارون" الطبيب الشاب الذي يذهب للريف ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة، وهو مستوحى من الأساطير المصرية القديمة "النداهة".

الفيلم من بطولة حنان ترك، هانى عادل، لبنى ونس، عمرو القاضى، من تأليف واخراج خالد المهدى، ويعتمد على المؤثرات الصوتية فقط، وينطلق عرضه عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.


أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

منذ ساعة

تصريح ناري من زيدان بشأن المنافسة على لقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

المصائب تنهال على ريال مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

07:29 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

07:31 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق