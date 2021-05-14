طرح أغنية "دا من روحك" ضمن أحداث فيلم "النداهة"





تشارك الفنانة حنان ترك بالتعاون مع الفنان هانى عادل بفيلم "النداهة"، فى موسم عيد الفطر، فى تجربة جديدة من نوعها، وقامت شركة O2 المنتجة، بطرح أغنية "دا من روحك" ضمن أحداث الفيلم عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.









الأغنية من غناء وألحان هانى عادل، كلمات حازم ويفى، جيتارات منير ماهر وجهاد التلبانى، توزيع وهندسة صوتية مهاب سامى.





وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول "هارون" الطبيب الشاب الذي يذهب للريف ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة فيقع في مواجهة أسطورة النداهة، وهو مستوحى من الأساطير المصرية القديمة "النداهة".





الفيلم من بطولة حنان ترك، هانى عادل، لبنى ونس، عمرو القاضى، من تأليف واخراج خالد المهدى، ويعتمد على المؤثرات الصوتية فقط، وينطلق عرضه عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.







