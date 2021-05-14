الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة









أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة في الخامسة مساء السبت ، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثانية و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت القائمة 22 لاعبا هم:





حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض





خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.





خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.





خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.



