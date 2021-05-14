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الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة في الخامسة مساء السبت ، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثانية و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة  22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض 

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.

خط الوسط:  محمد توني - رجب عمران - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان  - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

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