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عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنبي في بطولة الدوري، في المباراة المقرر أن تنطلق في التاسعة مساءًا على أرضية استاد القاهرة.

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي.

الثلاثي الهجومي: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري

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كارتيرون الزمالك وانبي الزمالك الدوري المصري

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