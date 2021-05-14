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إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمد طه
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وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بجميع مدن المحافظة، خاصةً أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على عدد163 منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وقرى سياحية لمتابعة الاجراءات الاحترازية بها وتم اعدام 1482كيلو أغذية متنوعة و149عصائر وزيوت لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 54محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى ل4 منشأت لعدم وجود ترخيص بالغردقة ورأس غارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم سحب 49 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم المرور على الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات للتأكد من تنفيذ قرارات دولة رئيس الوزراء لغلق الشواطئ اثناء الاحتفال بالعيد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)
إعدام طن ونصف كعك وبسكوت وفسيخ خلال حملة بالبحر الأحمر (صور)

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