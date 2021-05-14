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مصر الخامسة عالميا في استقبال التحويلات المالية 2020

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
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أظهر تقرير حديث للبنك للبنك الدولي أن مصر احتلت الترتيب الخامس بين أكثر دول العالم المستقبلة للتحويلات المالية خلال العام الماضي 2020, بينما لا تزال الهند في صدارة الدول المستقبلة للتحويلات الأكبر, في وقت لم تلق تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بأثر

واضح في حجم التحويلات العالمية. وأوضح البنك الدولي في تقريره أن مصر تلقت تحويلات مالية بقيمة 29.6 مليار دولار, وتلقت الهند تحويلات من العاملون الهنود خارج البلاد قيمته 83.1 مليار دولار, بينما جاءت الصين التي بلغ حجم التحويلات المالية إليها ما قوامه 59.5 مليار دولار بالمرتبة الثانية, ثم المكسيك 42.9 مليار دولار, بينما حلت رابعا دولة الفلبين ب`34.9 مليار دولار ثم باكستان سادسا بإجمالي تحويلات 26.1 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن الدول منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار في 2020, متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019. 

وفي المقابل, تتربع الولايات المتحدة كأكبر بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2020 بقيمة 68 مليار دولار, وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني دوليا بقيمة 43.2 مليار دولار, تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 34.6 مليار دولار, ثم سويسرا ب`28 مليار دولار, فألمانيا ب`22 مليار دولار. 

ووفق تقديرات البنك الدولي, يتوقع أن تصعد التحويلات المالية 2.6 في المائة العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 2.2 في المائة العام 2022 مع دعم التنبؤات بانتعاش النمو العالمي. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بعض الدول جهودها لضبط عمليات التحويلات المالية, كالسعودية التي تشهد قفزات ملموسة في سوق العمل كان آخرها بدء العمل بمبادرة العلاقة التعاقدية التي تحرر العامل من سيطرة صاحب العمل بعد انتهاء مدة التعاقد ليخضع الأمر إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب الذي تفرضه مهارات العاملين وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية والفنية.

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