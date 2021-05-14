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بتروجت في مواجهه مرتقبة وقوية أمام زد

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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اميره هاشم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين لمواجهه نظيرة فريق زد في تمام الرابعة عصر الإثنين المقبل علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرون .
يسعي الفريقين للحصول علي الثلاث نقط لتعديل موقفه في جدول الدوري ،شهدت الجولة الأولي بفوز الفريق البترولي بهدفين دون رد علي حساب نظيرة فريق زد .
الجدير بالذكر أن الفريق البترولي يحتل المركز الثامن برصيد 27نقطة،بينما زدفي المركز الثاني عشر برصيد25نقطة .

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