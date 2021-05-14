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توخيل يعلن جاهزية ثنائي تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته بتدعيم صفوف فريقه بشكل كبير، بجاهزية الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والفرنسي نجولو كانتي لمواجهة ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كوفاتشيتش نجم المنتخب الكرواتي، غاب عن تسع مباريات بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة، لكنه أصبح جاهزا الآن لمواجهة نهائي الكأس المقرر لها غدا السبت في ملعب "ويمبلي".

وتم استبعاد نجولو كانتي، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم، من مباراة الفريق أمام أرسنال والتي خسرها تشيلسي صفر / 1، وذلك لمعاناته من آلام في وتر أخيل.

لكن توخيل مدرب تشيلسي أكد على جاهزية الثنائية لمواجهة ليستر سيتي وهو الفريق الملقب بـ"الثعالب".

وأضاف: "المجموعة بأكملها ستكون متواجدة، كوفاسيتش سيكون معنا مجددا".

وتابع توخيل: "هذا أمر رائع لأن ماتيو لديه كل شيء نحتاجه في وسط الملعب، لديه الخبرة والقوة ويستطيع التحكم في السرعة والبطء، ويمكنه المراوغة والتغلب على اللاعبين، هو سريع ويتمتع بحالة بدنية جيدا، ولديه خبرة في المباريات الكبيرة بالدوري الإنجليزي".

وأوضح: "حينما افتقدنا لكانتي وماتيو في نفس المباراة (أمام أرسنال)، افتقدنا للكثير من الجودة والطاقة والخبرة"

وتابع: "بيلي جيلمور قدم أداء رائع للغاية في المباراتين، لكن ليس من العدل أن نقارنه بهؤلاء اللاعبين لأنهم لديهم خبرة أكبر، كما أنهم يتقدمون خطوات إلى الأمام في تطورهم".

واستطرد: "هذا ما نحتاجه في اللحظات الحاسمة من الموسم، إنها أخبار هامة أن يعود لنا كوفاتشيتش ، لديه تأثير كبير في غرفة الملابس خلال المباريات الكبيرة".

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