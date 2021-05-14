نجم الزمالك يقترب من خلافة محمد صلاح في طوكيو





يبحث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ضم محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى قائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بديلا لمحمد صلاح.





الونش يقترب من خلافة صلاح في منتخب مصر





ويسعى المدرب المخضرم لوضع كافة الخيارات حال عدم إنضمام محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بسبب مشاركاته مع الفريق الإنجليزي.





من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي أن شوقي غريب أكد أنه لن يضم بديلا لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى نفس مركزه حال تعذر انضمامه للأولمبياد.





وأوضح المصدر أنه حال تعذر ضم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي سيضم شوقى غريب مدافعا لقائمة المنتخب المصري الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 20201.





وأتم المصدر موضحا أن الخيار البديل لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي في حال فشل إنضمام محمد صلاح، هو محمود حمدي الونش بجانب أحمد حجازي.



