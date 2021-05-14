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"الصحة العالمية" تدعو الدول الغنية للتبرع باللقاحات للفقراء بدلا من تطعيم الأطفال

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
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حثت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية على إعادة النظر في خطط تطعيم الأطفال والتبرع بديلا عن ذلك بجرعات اللقاح لمبادرة كوفاكس العالمية لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد ضحايا السنة الثانية من الجائحة قد يكون أكبر من السنة الأولى مضيفا أن وضع الهند يبعث على القلق الشديد.

وتابع في اجتماع افتراضي في جنيف "أفهم لماذا تريد بعض الدول تطعيم أطفالها، لكنني في الوقت الحالي أحثها على إعادة النظر في خططها وأن تتبرع باللقاحات بديلا عن ذلك لكوفاكس".

ودق رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي جرس إنذار بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء ريف البلاد الشاسع الجمعة 14 مايو في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة الرسمية للإصابات 24 مليون حالة وتوفي أربعة آلاف بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

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منظمة كوفاكس تطعيم الأطفال الصحة العالمية التبرع باللقاحات

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