Advertisements

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد «الأهلي we السلام» في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

شهد مران الأهلي الختامي، الذي أقيم على ملعب «الأهلي we السلام»، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى صن داونز الاهلي

أخبار تهمك

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من خلافة محمد صلاح في طوكيو

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ يوم

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لموقعة صن داونز

الأهلي يستأنف تدريباته غدا

الأهلي يختتم تدريباته في التتش قبل مواجهة بطل جنوب السودان

بمحاضرة فيديو...الأهلي يُنهي استعداداته عصرًا لمواجهة صن داونز

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مران الغد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

07:39 م

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

07:29 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق