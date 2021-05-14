الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد «الأهلي we السلام» في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





شهد مران الأهلي الختامي، الذي أقيم على ملعب «الأهلي we السلام»، التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية، استعدادًا لمواجهة صن داونز غدًا، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.





وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الغد أمام بطل جنوب إفريقيا.



