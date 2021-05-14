هشام الجخ يرد على هجوم الجمهور على قصيدة "3 خرفان"





تعرض الشاعر هشام الجخ، لوجة كبيرة من الانتقادات بسبب أعادة نشر قصيدته "3 خرفان" واتهمه البعض أنه يسيء للسيدات والرجال المصريين لحساب الشعب الفلسطيني.



حيث كتب "الجخ" في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعقيبًا على العديد من الرسائل التي وصلتني من أصدقاء يعبرون عن استيائهم من جملة في قصيدة 3 خرفان، حيث اعتبروني قد نفيت عن شباب مصر صفة الرجولة والشهامة والوطنية وجعلتها فقط في الشباب الفلسطيني.. حاشا لله.. أولا القصيدة مكتوبة منذ قرابة العشرين عامًا في حادثة استشهاد محمد الدرة الشهيرة إبان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في سبتمبر 2000".



وتابع: "وكانت الشعوب العربية آنذاك تعيش حالة من التراخي والتغييب فكان عليّ كشاعر شاب متحمس أن أستنهض الهمم من خلال قصيدة بها ما بها من جلد الذات وعتاب النفس.. أما الآن.. وبعد واحد وعشرين عامًا من كتابة القصيدة.. فقد تغيرت أشياء كثيرة ومفاهيم عدة مما يحمّل القصيدة معاني أخرى لم تكن في مخيلتي وقتها ولم أتصور أن يتم تفسيرها بهذا الشكل بعد عشرين عام.. لقد حزنت كل الحزن عندما علمت أن البعض قد فهم القصيدة على أنها تقليل من شأن أبطالنا وشهدائنا!!".



وأضاف: "كيف أقلل من شأن أبطالنا وأخي العميد محمود كامل الجخ بالقوات المسلحة؟ وأبي - رحمه الله - شارك في حرب 56 وأمي - رحمها الله - كانت ضمن قوات الدفاع الشعبي إبان حرب 67؟ وكيف يتم فهمي على هذا النحو وأنا من كتب عن بطولات قواتنا المسلحة في حرب 67.. وما زلت لا أتوانى عن المشاركة في تكريم أسر شهداء ومصابي الشرطة والجيش في الحرب الحالية ضد الإرهاب.. وما زلت وسأظل أكتب وأتغنى في حب مصر.. أطلب من حضراتكم أن تنشروا مقالي هذا على صفحاتكم لكي يعلم كل الناس أن القصيدة قديمة وأنها تتحدث عن حال الشباب العربي عامة وليس مصر فقط وما كنا نعيش فيه من إحباط وتغييب وعدم إدراك لقضايانا العربية.. ويجب أن يعلم الجميع أن هشام الجخ لا يمكن أبدا أن يكون هذا الشخص الذي يقلل من شأن بلاده أو أبطال بلاده العظماء.. كل التقدير لحضراتكم".



