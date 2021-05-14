Advertisements

استطلاع رأي يكشف عجز الأتراك عن تلبية إحتياجاتهم الأساسية

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
Advertisements
  
كشف استطلاع رأي حديث أن 26% من الأتراك يعجزون عن تلبية احتياجاتهم من المأكل والمسكن.

 

الاستطلاع أجرته مؤسسة "متربول" التركية للدراسات والأبحاث، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

وتم استطلاع الآراء خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وتناول عائدات ونفقات المواطنين، حيث كشفت نتائجه عجز المواطنين عن تلبية الاحتياجات الأساسية.


 
 

وذكر 26.6% من المشاركين بالاستطلاع أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما قال 53.6% أنهم قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية فقط كالمأكل والمسكن.


 
 

هذا فيما أوضح 17.2% فقط من المشاركين أنهم يقومون بتلبية احتياجاتهم كافة بسهولة دون أي صعوبات.

 

ويواجه الأتراك مزيدا من الإرهاق الناجم عن زيادة أسعار السلع الرئيسية في السوق المحلية، في وقت تواصل الليرة تسجيل مستويات متدنية.


 
 

وأظهر أحدث بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية،، أن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل 17.14% خلال أبريل الماضي ، بينما سجل على أساس شهري 1.68%، وبنسبة 5.45% مقارنة مع ديسمبر الماضي.


 
 

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 1.2% إلى 8.3456 ليرة لكل دولار، لتصبح الأسوأ أداء اليوم بين نظيراتها.

 

وقال الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" إركان إرجوزيل، في تقرير إلى العملاء،: "نتوقع أن تظل أسعار المستهلك عند أو أعلى قليلا من 17% حتى أكتوبر".

 

وارتفعت أسعار المنتجين بـ 35.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغط الأسعار قد يستمر في الأشهر القادمة. ويأتي الصعود الكبير للتضخم الذي يعد الأعلى من عامين وبالتحديد منذ مايو 2019، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف التضخم إلى مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك يقترب من خلافة محمد صلاح في طوكيو

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ يوم

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطلب ضم أولى صفقات الزمالك الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

07:39 م

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

07:29 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق