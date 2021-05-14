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هل وصلت السلالة الهندية لمصر؟.. "مكافحة كورونا" تجيب

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية لمنع وصول السلالة الهندية لمصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، المذاع على القناة "الأولى"، اليوم الجمعة، أن كل منافذ مصر سواء مطارات أو موانئ تشهد حذرا واستعدادا كاملين لمنع دخول أي مشتبه فيه يحمل السلالة الهندية، معلقا: "مصر واخدة بالها".

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية على أتم الاستعداد ومحاوطة كل الموانئ البحرية أو الجوية لمنع دخول السلالة الجديدة" خاصة أن السلالة الهندية شديدة ويوجد بها نسبة وفيات عالية وتقاوم الأمصال.

وتابع: "الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة للفرد والأسرة والمجتمع، ودونها فإن هناك خطورة شديدة، لكون المرض وانتشاره مسؤولية مجتمعية، والحل الوحيد لمنع هذا الانتشار هو الالتزام الشديد بكل الإجراءات مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين وطلب الرعاية الصحية".

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