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التعليم تنتهي من وضع جداول امتحانات الدبلومات الفنية
الجمعة 14/مايو/2021 - 08:25 م
ريما خليفة
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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إن جداول امتحانات الدبلومات الفنية تم الانتهاء منها بالكامل.
وأضاف في تصريح خاص لموقع الفجر: الجداول في انتظار اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم انه من المقرر أن يتم الاعلان عن جميع جداول الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال شهر مايو الجاري.
وأضافت المصادر أن الوزارة سوف تجمع استطلاعات راي حول جدول القانوية العامة أولًا قبل اصداره رسميا.
وأضاف في تصريح خاص لموقع الفجر: الجداول في انتظار اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم انه من المقرر أن يتم الاعلان عن جميع جداول الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال شهر مايو الجاري.
وأضافت المصادر أن الوزارة سوف تجمع استطلاعات راي حول جدول القانوية العامة أولًا قبل اصداره رسميا.
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