ميرهان حسين تتقمص شخصية نبيلة عبيد في فيديو ترفيهي

تقمصت الفنانة ميرهان حسين، شخصية الفنانة نبيلة عبيد، حيث ظهرت في فيديو تتحدث بنفس طريقتها وملامح وجهها، ووجهة للجمهور تهنئة بمناسبة عيد الفطر.



حيث نشرت ميرهان حسين، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" وهى تتقمص شخصية نبيلة عبيد وعلقت "Bolbola with love ❤" وهو ما استقبله جمهورها بالكثير من الإشادة على ذلك التحول.





يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

