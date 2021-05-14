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"مكافحة كورونا": اللقاحات تمثل طوق النجاة لعبور هذه المرحلة

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي شهد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة رمضان، متوقع زيادة الحالات خلال الفترة المقبلة نتيجة الأعياد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، المذاع على القناة "الأولى"، اليوم الجمعة: الوضع الوبائي الحالي الحظر والترقب، ونراهن على وعي المصريين بأن يكونوا على كامل المسئولية للحفاظ على أنفسهم من الإصابة وعلى أهلهم.

وأضاف: "لقاحات كورونا تمثل طوق النجاة لعبور هذه المرحلة من أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن بريطانيا شهدت أقل نسبة وفيات خلال الفترة الماضية نتيجة الحصول على اللقاح لكون 100% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى، وحوالي 40% حصلوا على الجرعة الثانية.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "الولايات المتحدة أيضا أعلنت السيطرة على الوباء نتيجة وعي المواطنين بأهمية اللقاح"، داعيا المصريين الحصول على اللقاح الذي يتمتع بالأمان والفاعلية.

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