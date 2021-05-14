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نجم ألمانيا السابق: دورتموند لم يكن في حاجة للتعاقد ماركو روزه

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعتقد شتيفان إيفنبرج، لاعب المنتخب الألماني السابق، أن الإدراك المتأخر أظهر أن بوروسيا دورتموند، لم يكن بحاجة للتسرع في التعاقد مع ماركو روزه، كمدير فني جديد للفريق، حيث كان بإمكان إدين تيرزيتش القيام بالعمل.

وكتب إيفنبرج (52 عاما) على منصة "تي أونلاين": "أقول: لو كان رؤساء دورتموند يعلمون كيف سيسير هذا الموسم، لما تعاقدوا مع روزه مقابل 5 ملايين يورو (1ر6 مليون دولار) من مونشنجلادباخ، وبدلا من ذلك كانوا سيقومون بدعم تيرزيتش، ليكون مديرا فنيا لفترة طويلة".

وتولى تيرزيتش تدريب دورتموند خلفا للوسيان فافر، في أواخر العام الماضي.

وبجانب قيادة دورتموند للتتويج بكأس ألمانيا، أمس الخميس، استطاع أن يعيد الفريق للمراكز الأربعة الأولى بالدوري، قبل نهاية الموسم بجولتين.

في المقابل، عانى مونشنجلادباخ بشدة منذ أن أعلن روزه نيته الرحيل عنه، بنهاية الموسم الجاري.

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