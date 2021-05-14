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آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر مجلس إدارة نادي  الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، على عقد جلسة مع التونسى فرجانى ساسى، نهاية الأسبوع الجارى من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتمسك باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، ببقاء فرجانى، كونه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق، فضلاً عن إبداء اللاعب رغبته فى البقاء داخل جدران القلعة البيضاء. 


ومن المقرر  أن تحسم اللجنة مصير فرجانى خلال الجلسة التى ستجمعه به بعدما أبدى مسؤولو اللجنة مرونة كبيرة فى زيادة العرض المالى، الذى ستقدمه للاعب لحسم مسألة تجديد تعاقده.


وشهدت مفاوضات التجديد لساسى، العديد من العقبات بسبب مغالاة اللاعب فى متطلباته المالية وعدم تماشيها مع المبالغ المعروضة من قبل مسؤولى الزمالك، الأمر الذى أثار غضب واستياء جماهير النادى، التى أبدت رغبتها فى التجديد للاعب، والتمسك بوجوده.

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