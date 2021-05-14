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أيتن عامر تنشر فيديو من كواليس تصوير "كوفيد 25"

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها بـ فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "كوفيد25"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2021.

حيث نشرت "عامر" الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت على قائلة:"كواليس تصوير كوفيد 25،يوسف الشريف".

وكانت الفنانة آيتن عامر قد نشرت مؤخرا صورة لشهداء معركة الواحات، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة "الله يرحمكم ويغفرلكم ربنا يخلصنا من كل خاين ويحفظ جنودنا واولادنا واخواتنا في كل مكان" وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور آيتن عامر ومن بينهم كانت الفنانة هاجر الشرنوبي والتي علقت قائلة "المجد للشهداء، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم".

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معركه الواحات ايتن عامر الفنانة ايتن عامر

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