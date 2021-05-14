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الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا السبت الموافق 15 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

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