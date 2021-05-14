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"القابضة للمياه" تطلق حملة موسعة للتعقيم خلال عيد الفطر المبارك

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:51 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
الفجر الاقتصادي
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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بتنفيذ حملة تعقيم واسعة لمقار العمل ومراكز خدمة العملاء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد علي أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية واتباع الإرشادات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة وتعميمها على جميع العاملين حفاظا على سلامتهم.

وفى سياق متصل، أشار إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين مواقع العمل ووضع اللافتات والارشادات أثناء أعمال الإصلاح أو تطهير غرف الصرف الصحى، وارتداء المهمات الواقية التى توفرها الشركة حفاظا على العاملين والمواطنين.

كما أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط، جولة ميدانية اليوم، لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة انتظام وسير العمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن تلك الجولة تأتى فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المرور الميدانى ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع محطات إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وأوضح أن الجولة، شملت المرور على محطات الصرف الصحى "موشا، شطب، نزلة عبداللاه، عرب المدابغ"، محطة مياه الأربعين، ومركز الخدمات الرئيسى بالشركة.

وقدم، المهندس محمد صلاح، التهنئة  أثناء جولته لمديرى المناطق ورؤساء القطاعات وجميع العاملين بالمحطات  وتشجيعهم على بذل المزيد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة احتياجات المواطنين خاصة في تلك الفترة التى يزيد فيها الاستهلاك مع حلول الصيف وشدة الحرارة.

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صلاح العبد خدمة العملاء حملة التعقيم القابضة للمياه أجازة عيد الفطر المبارك

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