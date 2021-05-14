ضربة موجعة لمنتخب في بولندا قبل منافسات اليورو

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المهاجم البولندي الدولي، كشيشتوف بيونتيك، لن يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا (يورو 2020)، الشهر المقبل، بعد تعرضه لإصابة بكسر في الكاحل، خلال مباراة مع فريقه هيرتا برلين الألماني.





وأصيب بيونتيك خلال الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بفوز هيرتا برلين 2-1 على شالكه، في الدوري الألماني، الأربعاء الماضي.





وقال ياتشيك ياروزفسكي، طبيب المنتخب الهولندي، في بيان صادر عن الاتحاد البولندي "لا بد من الجراحة.. ويُنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب، مدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر".



