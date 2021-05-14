قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه "استمتع بمطاردة فرق أخرى خلال مسيرته مع دخول صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم آخر ثلاث جولات".



وأصبح ليفربول على بعد أربع نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز وتتبقى مباراة لفريق كلوب عقب فوزه 4-2 على مانشستر يونايتد الخميس.



وتوج ليفربول بلقب الدوري في نفس هذه المرحلة بالموسم الماضي لكن كلوب قال إنه "مستمتع بملاحقة المنافسين في المراحل الأخيرة من الموسم".



وأبلغ مؤتمرا صحافياً "معظم الوقت كنت ألعب دور المطارد لذا أستمتع بذلك ولم يحدث كثيراً أن تفوقت الفرق التي أدربها بفارق كبير لذا هذا الموقف طبيعي".



وأضاف "في الليلة الماضية كنا بحاجة ماسة للفوز وكان الشعور رائعاً أيضا بعد موسم طويل ومن الصعب اللعب أيام الخميس والأحد والأربعاء والأحد لكن لنحاول".



وإذا فاز ليفربول على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة وثلاث نقاط على الترتيب مع طرفي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي وليستر سيتي.



وسيلتقي تشيلسي مع ليستر في الدوري في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء.



ويدرك كلوب أن ليفربول إذا فاز في المباريات الثلاث مع التفوق على ليستر في فارق الأهداف سيضمن دخول المربع الذهبي والتأهل للمسابقة الأوروبية الكبرى في الموسم المقبل.



وتابع المدرب الألماني "محصلة المباريات الثلاث قد تكون إيجابية جداً لكن لا يمكن الوصول للخطوة الثانية قبل الأولى".



وقلل كلوب مجدداً من واقعة رفض المهاجم ساديو ماني مصافحته عقب اللقاء في أولد ترافورد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأكد كلوب أن علاقته مع ماني قائمة على الاحترام المتبادل ولن تؤثر هذه الواقعة عليها.



وأوضح "اذا أظهر شخص الاحترام لي خمسة ملايين مرة ولم يظهره في مرة واحدة فما الأكثر أهمية؟ نحن في وضع الآن يضخم فيه العالم هذه المرة الواحدة أكثر من اللازم وهذا ما حدث للأسف".