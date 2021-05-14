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تعرف على ضوابط حصول أصحاب المعاشات على قرض بعدد من البنوك

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:49 م
المعاشات
المعاشات
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تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها قروض أصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة كبيرة من المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية، حيث يمكن أن تصل قيمة القرض لـ3 ملايين جنيه، وتصل مدة السداد لـ12 سنة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

ونرصد لكم، إجراءات الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية، بنك مصر، والبنك الأهلي، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

قيمة التمويل

ـ تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه.

- مدة التمويل: تصل فترة السداد لـ12 عامًا.

مميزات قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

 ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

شروط الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

ـ يشترط ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

ـ يقدم بنك مصر، لأصحاب المعاش الأصلي أو المستفيدين، قروضا بأيسر إجراءات وأسهل شروط، وفترة سداد تصل إلى 96 شهرًا، أي 8 سنوات، لأصحاب المعاش الأصلي، و84 شهرًا، أي 7 سنوات، للمستفيدين.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

- فائدة 14.5% متناقصة سنويًا.

- إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

شروط الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه.

- يشترط ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا عند نهاية مدة القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

ـ طلب الحصول على القرض.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

ـ إيصال مرافق حديث.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي، لأصحاب المعاشات، قرضا يصل إلى 500 ألف جنيه مصري بالشروط التالية:

- مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

- تامين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- دون ضامن أو مصاريف استعلام ائتماني.

- الفائدة: 13.5% متناقصة سنويًا.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- يشترط ألا يزيد عمر المقترض على 65 عامًا في نهاية التمويل.

- يشترط أن يكون الحد الأدنى للمعاش المحوّل 1000 جنيه.

- تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل. 

- المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدمًا بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جنيهًا حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

- عمولة السداد المعجل للتمويل 5%.

- غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيهًا شهريًا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

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