عاجل - موسيماني يوجه رسالة قوية إلى صن داونز.. طالع التفاصيل

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الفريق أمام صن داونز غدًا السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي سيواجه فريقًا قويًّا يمتلك العديد من العناصر المميزة ويحقق نتائج جيدة.





وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد مساء اليوم، أنه مؤمن بقدرات لاعبي الأهلي بعد أن قدم الفريق أداءً قويًّا في كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي، وكذلك أمام الزمالك في مواجهاتهما السابقة، مما يجعله متفائلًا للغاية قبل مواجهة الغد.





وأضاف: «دائمًا نلعب بروح وعزيمة، وبالتالي نثق في تقديم عرض قوي»، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يمتلكون الكثير من الخبرة خاصة في مثل هذه المواجهات.





وأشار موسيماني إلى أن صن داونز يمتلك فرص المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك في الدوري الجنوب إفريقي، وأنه يعرف جيدًا قدرات لاعبيه، لافتًا إلى أن الأهلي جاهز لمواجهة الغد، ويسعى بالتأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده قبل السفر لجنوب إفريقيا لخوض مباراة العودة.





وأضاف أن كرة القدم تحمل العديد من المتغيرات، والتأهل أول أو ثاني المجموعة في دور المجموعات لا يعطي مؤشرات للنتائج اللاحقة، وأن الجهاز الفني يعمل على تطبيق فكره وتطوير كافة الجوانب لتحقيق أفضل النتائج.



