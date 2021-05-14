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أمين مساعد البحوث الإسلامية: الواعظات نجحن في كسب ثقة المرأة

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، إن القدرة التعليمية والعلمية للداعية الرجل والواعظة المرأة واحدة؛ لكونهم خريجي نفس الكليات والتي يُدرس بها نفس الأساتذة، ويقوموا بدراسة نفس المناهج التعليمية.

وأضافت "إلهام شاهين"، خلال حوارها برنامج "مانشيت" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه بسبب الخلفية الاجتماعية للشعب المصري والثقافة السائدة أن الداعية يكون رجل، وإمام المسجد رجل، واجهت الواعظات صعوبة في البداية في تقبل الناس لدورهم، ولكن التجربة أثبتت نجاح الواعظات في الإجابة على تساؤلات السيدات واكتساب ثقتهم.

وتابعت أمين مساعد مجمع البحوث الإسلامية، أن الواعظات مثلت مصدر ثقة وراحة أكبر للمرأة وأتاحت لها الفرص للسؤال عن أمور تخجل من الحديث عنها مع الداعية الرجل، موضحة أن أكثر التساؤلات التي ترد للواعظات تتعلق بالأمور الخاصة بالمرأة والأسرة والحياة الزوجية وما يخص المرأة من حمل ورضاعة ووضع ورعاية الطفل والمشاكل الأسرية.

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