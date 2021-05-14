الشناوي قبل مواجهة صن داونز: نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، في ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا.





أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سبق أن واجهنا صن داونز في النسخ الماضية، وهذه المرة هي المواجهة الثالثة على التوالي في نفس المرحلة من البطولة، ومن ثم نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي».





وأوضح أن الأهلي يخوض مباراة واحدة أمام صن داونز شوطها الأول غدًا بالقاهرة والثاني في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، ومن ثم نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا أفضلية قبل مباراة العودة، من أجل حسم الصعود قبل لقاء الإياب في جنوب إفريقيا.





وأضاف: «خضنا الفترة السابقة العديد من المباريات في الدوري، وتم غلق هذه الصفحة تمامًا من أجل التركيز بقوة في مباراتي صن داونز».





وأشار الشناوي إلى أنه على مدى الأيام الثلاثة الماضية نخوض استعدادات قوية للقاء بطل جنوب إفريقيا ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة.





وقال: «نتحدث كلاعبين معًا عن أهمية المباراة، وشاهدنا مع الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق صن داونز لدراسته جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف، ونعلم أننا ندافع عن لقبنا الإفريقي وبالتأكيد الجميع يتطلع إلى التتويج بالنجمة العاشرة».



