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أحدث ظهور لـ مي سليم وشقيقتها عبر إانستجرام"

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة مي سليم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة شقيقتيها دانا وميس حمدان في أحدث ظهور لهم.

وتألقت مي سليم في الصورة بإطلالة أنيقة علي شاطئ البحر وعلقت: "أحلي حاجة في الدنيا اخواتي ❤️🥰اخواتي اخواتي 😂🎉".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز”.

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مي سليم

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