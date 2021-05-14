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تقلص العجز التجاري لتونس بنحو 423 مليون دينار

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
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تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021، بنحو 423.8 مليون دينار ليصل إلى حدود 4420.7 مليون دينار، بعد أن بلغ 4844.5 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجع المعهد وفق تقرير نشره حول "نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ابريل 2021"، هذا التقلص إلى تطورالمبادلات التي تميزت بزيادة في الصادرات بنسبة 21.4 بالمائة (مقابل 20.6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020) لتبلغ 15201 مليون دينار، والواردات ب13 بالمائة (مقابل تراجع بلغ 21.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020).

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