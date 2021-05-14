مدرب صن داونز يُعلن التحدي: نواجه الأهلي من أجل الفوز في مباراة القرن غدًا

توقع مانكوبا مانكيثي المدير الفني لصن دوانز أن تكون مواجهة فريقه أمام الأهلي غدًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قوية.





وقال مانكيثي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"أتوقع أن تكون مباراة الغد قوية أمام أحد أقوى فرق القارة الإفريقية وحامل اللقب في النسخة الماضية فهو نفس الفريق الذي واجهناه قبل ذلك ولم نتمكن من تحقيق الفوز عليه في ملعبه".





وأضاف :"الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بداية من محمد الشناوي حارس المرمى وجميع عناصر الفريق عمرو السولية وأليو ديانج وهو وسط ملعب قوي بجانب أفشة الذي يشكل خطورة في الملعب عندما يخترق من الناحية اليسرى، كما أن محمد شريف يفضل اللعب في المساحات".





وأشار :"بدر بانو يقوم ببناء الهجمة من الخلف بشكل جيد كما أن الكونغولي والتر بواليا يضغط بشكل مميز في الأمام حتى مع عدم تسجيله للأهداف بغزارة".





وتابع :"نحترم فريق الأهلي ونعرف مدى خطورته فلقد سبق لي العمل مع موسيماني لعدة سنوات فهو يعلم جيدا كيف نفكر ونحن نعلم كذلك فيما يفكر".





وواصل:"مباراة الغد اعتبرها مواجهة القرن لأن إفريقيا كلها تهتم بهذا اللقاء خاصة وأن كل فريق يعرف الآخر وأتمنى أن تكون هذه المواجهة على قدر المستوى وستكون قوية في الجانب الخططي".





وأو1ح :"نواجه بطل إفريقيا أكثر من مرة ولديهم خبرات ولم يخسر الفريق على ملعبه لكننا سنلعب من أجل تحقيق الفوز".





وأشار :"تيمبا سيتم حسم موقفه من المشاركة خلال اللقاء".





وزاد :"نخوض المباراة من أجل الفوز وليس التعادل ففريقنا يلعب بهذه العقيدة في الدوري المحلي في جنوب إفريقيا".





وأردف :"سيكون من الرائع أن نخوض المباراة بشكل قوية نُشكل الضفط على فريق الأهلي".





وحول وجود موسيماني مع الأهلي قال :"احترم كل مدير فني لكن أمنا شخصيا أؤكد بأن الأمور اختلفت بسبب توظيف اللاعبين وغيرها من الأمور".





واختتم :"نحترم موسيماني فلقد كان أحد أفراد منظومتنا، وعلينا أن نشاهد من سيفوز في الامتحان الأخير".



