عاد برشلونة إلى التدريبات اليوم الجمعة، بعد يوم راحة استعداداً لمواجهة سيلتا فيغو بعد غد الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 37 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وغاب عن التدريب المدافع أوسكار مينجيزا الذي انضم إلى الفريق الرديف لدعم حظوظه في مواجهة أوكام مورسيا المرتقبة الأحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.



وعلى الرغم من أن مينجيزا يشارك في خطط الفريق الأول منذ بداية العام، إلا أن لا يزال حتى يومنا هذا يشارك في دعم الفريق الثاني.



وفي هذا الصدد، قرر مدربا الفريق الأول رونالد كومان والرديف غارسيا بيمينتا استغلال مهاراته في دعم الرديف.



وجاء التخلي عن المدافع قبل مواجهة فيجو أيضا بالنظر إلى أن برشلونة لديه بالفعل خيارات قليلة لتحقيق لقب الدوري بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد وليفانتي، الأمر الذي تركه على بعد 4 نقاط من "الأتلتي" بالمركز الثالث قبل جولتين فقط من انتهاء الموسم.



بالإضافة إلى مينجيزا، غاب عن التدريب سيرجي روبرتو الذي أصيب الثلاثاء في مواجهة ليفانتي، وكذلك أنسو فاتي وفيليب كوتينيو الغائبان بسبب إصابات منذ فترة طويلة.