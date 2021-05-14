أحمد السقا ينشر صورة من فيلم "السرب"



نشر الفنان أحمد السقا، صورة من كواليس فيلم "السرب"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد السقا، في الصورة وهو مدفون في الرمال وعلق قائلًا " المصري… علي المصري " نالت اعجاب متابعيها





فيلم "السرب"، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

