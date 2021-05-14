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عاجل.. نجم صن داونز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه الدولي الناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رسالة نارية قبل مواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شالوليلي في تصريحات خاصة  لموقع ناديه: "هدفنا أن نحقق النجمة الثانية، ومواجهة الأهلي سبيلنا لحصد تذكرة التأهل إلى دور الـ4، وأدرك تماما صعوبة مواجهة الأهلي، وخاصة أن المنافس يملك عناصر ذات مهارات فردية عالية وقدرات مميزة.

وتابع بأن المباراة تحتاج لتركيز الجميع  في جولة الذهاب أو الإياب، مؤكدا أن فريقه لديه حلم سيقاتل من أجله وهو حصد النجمة الثانية.

وتوج صن داونز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016، تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني، الذي يقود الأهلي المصري حاليا، على حساب الزمالك. 

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موسيمانى صن داونز بدوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا الاهلي

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