عاجل.. نجم صن داونز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

وجه الدولي الناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، رسالة نارية قبل مواجهة الأهلي المصري، غدا السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال شالوليلي في تصريحات خاصة لموقع ناديه: "هدفنا أن نحقق النجمة الثانية، ومواجهة الأهلي سبيلنا لحصد تذكرة التأهل إلى دور الـ4، وأدرك تماما صعوبة مواجهة الأهلي، وخاصة أن المنافس يملك عناصر ذات مهارات فردية عالية وقدرات مميزة.





وتابع بأن المباراة تحتاج لتركيز الجميع في جولة الذهاب أو الإياب، مؤكدا أن فريقه لديه حلم سيقاتل من أجله وهو حصد النجمة الثانية.



