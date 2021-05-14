Advertisements

فضل صيام الست البيض من شوال.. أجر صيام الدهر فرضا

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:06 م
صيام الست البيض من الشوال
صيام الست البيض من الشوال
Advertisements

تسؤلات عديدة انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فضل صيام الست البيض من شوال، وحول هذا الموضوع و سنستعرض لكم خلال السطور التالية الإجابة على هذا السؤال تحت عنوان «فضل صيام الست البيض من شوال».

فضل صيام الست البيض من شوال

وعن فضل صيام الست البيض من شوال، حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بـ«فضل صيام الست البيض من شوال، حيث أكدت اللجنة أنّ الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها».

وأوضحت لجنة الفتوى، فضل صيام الست البيض من شوال بعد رمضان، أنّها فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.

فضل صيام الست البيض

وعن فضل صيام الست البيض، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، حيث إنّ من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ».

وللتفسير أكثر حول فضل صيام الست البيض، فقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا».

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صيام الست البيض من شوال

أخبار تهمك

نجم الزمالك يقترب من خلافة محمد صلاح في طوكيو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ يوم

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم صن داونز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الزمالك يضرب شباك إنبي بالثلاثة في الشوط الأول (فيديو)

منذ 40 دقيقة

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"السبر" يسلط الضوء على أهمية صيام الست من شوال

موعد صيام الـ6 البيض من شوال وسبب التسميه وفضلها العظيم

تعرف على فضل صيام الست من شوال وجواز الجمع مع نية القضاء

تعرف على فضل صيام الـ6 البيض من شوال

هل يجوز صيام الست من شوال في أي وقت خلال الشهر.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

08:13 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

07:29 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

07:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق