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القوات المسلحة الأردنية ترسل قافلة مساعدات طبية إلى مستشفى المقاصد بالقدس

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
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أرسلت القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية إلى مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة الحالية.


وأعرب مدير مستشفى المقاصد - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والقوات المسلحة على هذه الوقفة المشرفة، والتي تعكس عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيداً بالدعم الذي يقدمه العاهل الأردني للقدس والفلسطينيين وعلى كافة الصعد.


من جهته، أعرب مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب التميمي، عن شكره وتقديره على الدعم المستمر للقدس من قبل الملك والشعب الأردني الذي لم يتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المساعدات في دعم الجهود الطبية والعلاجية التي تبذلها الكوادر الصحية في ظل الظروف التي تشهدها مدينة القدس.
الجدير بالذكر أن مستشفى المقاصد الخيرية استقبل معظم المصابين من المقدسيين خلال الاعتداءات الأخيرة التي حدثت في المسجد الأقصى المبارك.


وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة بلورة جهد دولي فاعل يوقف التصعيد الحالي، ويحمي الأشقاء في دولة فلسطين، ويفتح المجال لآفاق سياسية مرتكزة على القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين؛ بهدف تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بين الصفدي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي؛ لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الجهود التي تهدف إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمقدسات والعدوان على غزة.


وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين.

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