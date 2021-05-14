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التخطيط: انخفاض عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بعد تنفيذ المشروعات القومية

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط، إن مشروعات الطرق القومية ساهمت في خفض عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق، وفقا لدراسة لوزارة التخطيط عام 2020، مشيرة إلى أن هناك ربط مباشر بين الوزارة ومنظومة المواليد والوفيات.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة أن مشروعات الطرق سهلت انتقال المواطنين بجانب توفير وظائف لهم.

وتابعت مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط،: "خلال 10-15 سنة ستؤدي مشروعات الطرق إلى خفض الضغط على شوارع القاهرة، وسيعاد توزيع السكان بشكل إيجابيا، وهو ما يوفر وقت المواطن".

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