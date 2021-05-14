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الزمالك يضرب شباك إنبي بالثلاثة في الشوط الأول (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفريق انبي بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز ، ويمتلك الزمالك 45 نقطة في المركز الأول .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي و حازم امام في خط الدفاع، وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما في خط الوسط، وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم .

بدأ الزمالك الضغط والهجوم المبكر بهدف إحراز التقدم مبكرا للسيطرة علي مجريات المباراة وكاد الجزيري يترجم هذا الأمر مبكرا بعد تسديدة بيمينه تمر فوق المرمي بعد تمريرة رائعة من محمد عبد الشافي .

ينجح يوسف أوباما سريعا في إحراز هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بعد أن راوغ مدافع انبي ثم سددها علي يسار حارس انبي ليكون هدف الزمالك الأول ، يحاول انبي بعدها التماسك والسعي نحو إدراك التعادل ويتحصل الفريق البترولي علي ضربة حرة من أمام المنطقة يسددها لاعب انبي ترتطم بالجدار الزملكاوي .

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الزمالك الدوري المصري أوباما إنبي

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