إحباط بين مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

انتقدت جماهير فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين حالة عدم اليقين بشأن الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر بين الفريقين في مدينة بورتو البرتغالية في 29 مايو الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أعلن أمس الخميس نقل نهائي دوري الأبطال من اسطنبول إلى بورتو، والسماح بحضور ستة ألاف مشجع لكل من الفريقين.

وبعدها حامت حالة من الضبابية حول الحضور الجماهيري في المباراة إثر الإعلان عن أن البرتغال ستمدد إجرءات الإغلاق لديها حتى 30 مايو، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ففي حال كانت تلك الإجراءات قد تضمنت السفر، فكان هذا سيعني منع أي سياح من بريطانيا من دخول البرتغال، بغض النظر عن قيام بريطانيا بإدراج البرتغال ضمن "القائمة الخضراء" للدول التي يسمح بالسفر إليها في ظل جائحة كورونا اعتبارا من 17 مايو.

وما زاد من حالة الضبابية، تصريحات ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، والتي أعلنت أنه جرى إبلاغ المشجعين الذين يعتزمون السفر من إنجلترا إلى البرتغال لحضور نهائي دوري الأبطال، بضرورة العودة إلى إنجلترا في نفس يوم السفر إلى البرتغال.

كذلك أوضحت أن الجماهير يجب أن تخضع لنظام "الفقاعة" وسيكون وصولها وسفرها عبر رحلات الطيران العارض، وستخضع لفحوص فيروس كورونا المستجد على هامش حضور المباراة النهائية لدوري الأبطال، وذلك طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

ويأتي ذلك بعد أن حجز عدد من المشجعين بالفعل رحلات طيران بشكل مستقل وكذلك إقامة.

وقال كيفن باركر الأمين العام للرابطة الرسمية لمشجعي مانشستر سيتي :"لا يوجد وضوح، الأمر محبط للغاية."

وأضاف :"الاتحاد الأوروبي أصدر ذلك البيان... وأعلن أن المباراة ستنقل إلى بورتو وكل ناد سيحصل على ستة ألاف تذكرة وأن التذاكر ستطرح للبيع قريبا. وعلى هذا الأساس بدأ الجميع في حجز الرحلات الجوية والإقامة."

وتابع :"بعدها رأينا كلمات الوزيرة البرتغالية أمس، والتي شكلت صدمة. وبدا الاتحاد الأوروبي هادئا للغاية. بصراحة، إنه كابوس."

وأضاف :"كل شيء معلق في الهواء. هل يمكننا الذهاب يوم الجمعة والعودة يوم الأحد أم علينا العودة يوم السبت؟."

وتابع :"يبدو أن الاتحاد الأوروبي يظهر أنه يشعر بالسعادة بقدرته على حل الأمور بالنسبة للمشجعين، لكن الواضح أنه لم يفعل."

وذكرت رابطة "تشيلسي سابورترز تراست" عبر تويتر :"لدينا نفس إحباط مشجعي مانشستر سيتي. الوضع بشأن نهائي دوري الأبطال يشكل مهزلة. سنسعى للتوضيح وسننقل أي معلومات نحصل عليها."

وتقرر نقل نهائي دوري الأبطال من اسطنبول إلى بورتو، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية، تركيا ضمن "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، قولها "هؤلاء القادمون لحضور نهائي دوري الأبطال، سيأتون ويعودون في اليوم نفسه مع إجراء فحص وفي ظل نظام الفقاعة، وذلك على متن رحلات طيران عارض."