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نجم صن داونز: نبحث عن كتابة التاريخ أمام الأهلي.. وننتظر المباراة بفارغ الصبر

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال موسى ليبوسا لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه وزملائه في الفريق يعرفون جيدا من هو الأهلي وذلك قبل مباراة الغد التي ستجمعهما على ستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نعرف جيدا من هو النادي الأهلي، ولكننا نبحث عن كتابة تاريخ لنا من خلال هذا اللقاء".

وأضاف :"هناك الكثير التي تغيرت في فريق صن داونز منذ رحيل موسيماني الذي نحترمه بشدة".

واختتم :"ننتظر مواجهة الغد أمام الأهلي بفارغ الصبر ونسعى لكتابة تاريخ لنا من خلال هذا اللقاء".

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