خاص| هشام الجخ ينفي "3 خرفان" : أنا كتبت لـ"المنسى".. و"التريند هنستحمله هنعمل إيه"





انتقادات واسعة انتشرت اليوم حول الشاعر هشام الجخ من خلال بعض الجمل في قصيدة 3 خرفان، التي أغضبت رجال ونساء مصر والتي اعتبروها تنفي صفة الرجولة عن المصريين.



وقال الجخ في تصريح أختص به الفجر الفني، بأن هذه القصيدة منذ استشهاد محمد الدرة، وأن تاريخها منذ مايقرب 20 عامًا ولا يقصد بالطبع الإساءة لهذا الجيل الحر.



وأضاف "الجخ"، إنه كتب قصايد في "حب مصر" والشهيد البطل "أحمد المنسي"، ورثاء للشهداء".



وأختتم "الجخ"، حديثه بإن هذه الضجة سوف تنتهي وتزول قائلًا: "تريند وهنستحمله.. هنعمل إيه؟".



جدير بالذكر أن هشام الجخ أصدر بيانًا عبر صفحته الشخصية لكي يرد على تساؤلات المصريين وجأء البيان كالتالي : تعقيبا على العديد من الرسائل التي وصلتني من أصدقاء يعبرون عن استيائهم من جملة في قصيدة "3 خرفان" حيث اعتبروني قد نفيت عن شباب مصر صفة الرجولة والشهامة والوطنية وجعلتها فقط في الشباب الفلسطيني. حاشا لله..



واردف "الجخ" هذه الاتهامات موضحًا، أن القصيدة مكتوبة منذ قرابة العشرين عاما في حادثة استشهاد "محمد الدرة" الشهيرة إبان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في سبتمبر 2000، وكانت الشعوب العربية آنذاك تعيش حالة من التراخي والتغييب فكان عليّ كشاعر شاب متحمس أن أستنهض الهمم من خلال قصيدة بها ما بها من جلد الذات وعتاب النفس.



وأضاف :أما الآن.. وبعد واحد وعشرين عاما من كتابة القصيدة، فقد تغيرت أشياء كثيرة ومفاهيم عدة مما يحمّل القصيدة معانٍ أخرى لم تكن في مخيلتي وقتها ولم أتصور أن يتم تفسيرها بهذا الشكل بعد عشرين عاما. لقد حزنت كل الحزن عندما علمت أن البعض قد فهم القصيدة على أنها تقليل من شأن أبطالنا وشهدائنا!!



واستنكر "الجخ": كيف أقلل من شأن أبطالنا وأخي العميد محمود كامل الجخ بالقوات المسلحة؟ وأبي رحمه الله شارك في حرب 56 وأمي رحمها الله كانت ضمن قوات الدفاع الشعبي إبان حرب 67، فكيف يتم فهمي على هذا النحو وأنا من كتب عن بطولات قواتنا المسلحة في حرب، وعن بطولات قواتنا المسلحة في نصر 73، وفي رثاء الشهيد أحمد المنسي الأسطورة ورفاقه، ومازلت لا أتوانى عن المشاركة في تكريم أسر شهداء ومصابي الشرطة والجيش في الحرب الحالية ضد الإرهاب، ومازلت وسأظل أكتب وأتغنى في حب مصر.