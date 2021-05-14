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الأسهم الأوروبية تقفز بقيادة شركات الطاقة والتجزئة

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
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 قفزت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، تقودها مكاسب في قطاعات الطاقة والتجزئة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه لن يكون هناك تحرك وشيك لتشديد السياسة النقدية، مما خفف بواعث القلق حيال ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة والذي دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى تكبد خسائر على مدار الأسبوع.

زاد ستوكس 600 بنسبة 1.1 بالمئة يوم الجمعة، تقوده مكاسب قطاعات النفط والغاز والتجزئة.

لكن المؤشر القياسي فقد 0.5 بالمئة في معاملات الأسبوع وسط ارتفاع في أسعار السلع الأولية وبوادر تسارع في التضخم الأمريكي مما أجج المخاوف من زيادة أسرع من المتوقع لفائدة مجلس الاحتياطي.

غير أن المعنويات تحسنت بعد تطمينات من مجلس الاحتياطي بخصوص السياسة النقدية، وقوله إنه لن يتعجل تقليص ضخ السيولة الذي يدعم الأسواق المالية.

وفي حين أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة كبيرة في منطقة اليورو، فإن المستثمرين استقوا الاتجاه من السوق الأمريكية معظم الأسبوع. لكن المحللين يقولون إن أوروبا مازالت جذابة للمستثمرين العالميين.

وقال جيفري جيرمين، مدير مجموعة الاستثمار لدى برانديس إنفستمنت بارتنرز، “ننظر إلى تقييم الأسواق، والتقييمات ظلت في صالح أوروبا لعدد من السنين لأنها حساسة اقتصاديا بدرجة أكبر.”

وتراجع سهم مجموعة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية 0.3 بالمئة بعد خفض جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى “بيع”، قائلا إن عوامل سكانية سلبية، لاسيما في الصين، تضغط على أنشطتها في مجال الأغذية المتخصصة.

ونزل سهم أتلانتيا 0.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة البنية التحتية الإيطالية عن خسارة صافية للربع الأول من السنة وأكدت أنها ستتخذ قرارا بشأن بيع حصتها في وحدة الطرق السريعة أوتوستريد بحلول 11 يونيو.

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تسارع التضخم

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