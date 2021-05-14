ضم 600 ألف فدان جديدة لشركة الريف المصرى قبل نهاية 2021

بدأت شركة الريف المصرى المشرفة على المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان عدة إجراءات، لتنظيم وضم ٦٠٠٠ ألف فدان جديدة لاستصلاحها وزراعتها قبل نهاية ٢٠٢١،، لافتا الى أن نسبة الملوحة فى المياة لا تتجاوز ١٠٠٠ فى المليون وتصلح لجميع الزراعات.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن شركة الريف المصرى هى صاحبة التصرف فى إدارة ملف أراضى الـ ١.٥ مليون فدان وأن معظم أراضيها فى المغرة وغرب غرب المنيا وابار توشكى وسيوة وغيرها، موضحا أن الأراضى الجديدة التى سيتم ضمها لشركة الريف المصرى فى جنوب قوطة ووادى الأسيوطى وغرب المنيا ووادى الصعايدة وغرب كوم امبو وغرب المنيا وغرب منفلوط والقوصية وكلها مناطق واعدة زراعيا.





