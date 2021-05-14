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خبير: مصر تنتج أعلاف الدواجن من طحالب الأسبيرولينا

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال حاتم الكومي خبير استزراع الطحالب، إن مصر نجحت الفترة الاخيرة في إنتاج أعلاف من طحالب الأسبيرولينا، والتي تم استخدامها في تغذية قطعان الدواجن مشيرًا أن هذه الأعلاف حققت نتائج مذهلة فى الأوزان ومكافحة الفيروسات.


وأضاف الكومي خلال لقائه ببرنامج الجدعان المذاع على قناة القاهرة والناس2، انه تم ابتكار خلطة علفية من طحالب الاسبيولينا أعطت نتائج مذهلة فى تغذية قطعان الدواجن، كما رفعت المناعة وكافحت الفيروسات، مضيفا أن خلطة طحالب الأسبيولينا أعطت نتأئج مذهلة فى زيادة الأوزان ورفع المناعة، لافتا الى أنها البديل عن المضادات الكيميائية، كما تقلل نسبة النفوق بالمزارع وتقاوم الفيروسات.

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