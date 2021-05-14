فريق علمى يتوصل لطفرات جديدة من القمح المصري مرشح لجائزة الوكالة الدولية



توصل فريق علمى لسلالات جديدة من القمح المصرى، تنتج ٤٠٠ حبة فى السنبلة الواحدة، حيث يعمل هذا الفريق على تطوير سلالات القمح والأرز بعمر أقصر لإنتاجية النبات ورفع الإنتاجية ودرجة استهلاكها للمياه.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، ان سلالات القمح التقليدية تنتج من ٨٠ الى ١٠٠ حبة فى السنبلة، بخلاف السلالات الجديدة التى يصل إنتاجها الى ٤٠٠ حبه فى السنبلة الواحدة، لافتا الى ان الفريق المصرى مرشح لجائزة الوكالة الدولية.





