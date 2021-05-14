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الأهلي يهزم القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
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حقق أهلي جدة فوزًا صعبًا وغاليًا على ضيفه القادسية بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وسجل الدولي السوري عمر السومة هدف المباراة الوحيد لأهلي جدة في الدقيقة 70.

ورفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

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