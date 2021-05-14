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إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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إيهاب جلال يتساوى مع الزمالك ويتخطى الأهلي ويعادل رقم محسن صالح


نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز الخامس تواليًا في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة أمام نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 22، تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال.

الإسماعيلي يتساوى مع الزمالك ويتفوق على الأهلي

واستطاع إيهاب جلال بقيادته للإسماعيلي، أن يتساوى مع رقم الزمالك في الموسم الحالي الذي حقق 5 انتصارات متتالية، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر، حتى الأهلي صاحب الوصافة في الدوري حتى الآن، حيث كانت أطول سلسلة انتصارات حققها 3 مباريات متتالية فقط.

إيهاب جلال يعادل رقم محسن صالح

ونجح جلال أيضًا في معادلة رقم محسن صالح المدير الفني للاسماعيلي السابق، الذي كان آخر من حقق 5 انتصارات متتالية، في موسم 2001-2002.

مباراة واحدة تفصل إيهاب جلال عن معادلة رقم فيريرا ونوفو

وتفصله مباراة واحدة عن معادلة رقم هيرون فيريرا مدرب الإسماعيلي السابق في موسم 2008-2009، الذي حقق الفوز 6 انتصارات متتالية، وباتريس نوفو، في موسم 2006-2007، بالإضافة إلى محسن صالح في موسم 2001-2002، آخر من حققوا 6 انتصارات متتالية مع الدروايش.

جدير بالذكر أن إيهاب جلال استلم الفريق قبل 6 مباريات فقط، خسر أول لقاء فقط ثم حقق سلسلة انتصارات متتالية في 5 مباريات.

وكان الإسماعيلي قبل تولي إيهاب جلال المهمة، تعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وفاز في مباراة واحدة فقط، خلال الموسم الحالي.

يشار إلى أن الإسماعيلي يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة.

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محسن صالح الزمالك الأهلي الإسماعيلي إيهاب جلال

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