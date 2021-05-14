قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، الأغنية الرسمية للمسابقة "We Are the People" من تأليف مارتن غاريكس وأداء بونو وذي إيدج.



وبحسب ما أوضح "يويفا" فإن أغنية كأس "يورو 2020"، البطولة التي ستنطلق في 11 يونيو (حزيران) القادم في روما، بمواجهة إيطاليا وتركيا، تم تأليفها لـ"الاحتفال بالعرس وكرة القدم" في واحدة من أهم البطولات في هذه اللعبة.



وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن الأمر يتعلق بـ"أغنية تحلل التحديات التي يواجهها العالم، في الوقت الذي تسعى فيه إيجاد رد موحد على هذه المشكلات".



وأضاف أنه "نشيد وطني يمكن للجميع في أنحاء العالم غنائه، بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون به، لكن سيكون له أهمية خاصة في أوروبا حيث ستكون أنظار العالم متجهة إلى كأس اليورو".



ولأول مرة، ستقام هذه النسخة من البطولة في 11 مقراً مختلفاً، أمستردام وباكو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن وغلاسكو ولندن وميونخ وروما وإشبيلية وسان بطرسبرغ.



وتم تقديم الأغنية الرسمية على الشاشات العملاقة بملعب ويمبلي اللندني الذي سيستضيف ثلاث مباريات من دور المجموعات واثنتين بدور الـ16 ومبارتي نصف النهائي والنهائي.