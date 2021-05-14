Advertisements

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حسم مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، موقفهم النهائي من عرض بيراميدز لشراء محمود حمدي الونش مدافع الأبيض.

الزمالك يرفض بيع الونش 

وكان مسؤولو بيراميدز قد فتحوا خط المفاوضات مع إدارة الزمالك لشراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بداية من الموسم المقبل.

و عرض مسؤولو السماوي على محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، راتب سنوي يصل إلى 16 مليون جنيه لإغرائه بقبول العرض.

من جانبه تمسكت إدارة الكرة بنادي الزمالك ببقاء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، ورفض رحيله نهائيا لأهميته من الناحية الفنية في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي نفس السياق، كشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن مسؤولي الزمالك لا يمانعوا رحيل محمد عبد الغني أو محمود علاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية الموسم المقبل حال وجود عرض مميز.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خزائنه لضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع مرعب الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

تم التوقيع.. تفاصيل عقد الصفقة الكبرى مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق

منذ نصف ساعة

الزمالك يضرب شباك إنبي بالثلاثة في الشوط الأول (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

كارتيرون يستقر على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فيديو جنسي داخل نادي شهير بالشيخ زايد يثير الغضب

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

ليس راموس.. تأكد غياب صخرة ريال مدريد عن مواجهة أتلتيك بلباو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ يوم

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

النيابة العامة تأمر بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس

08:13 م

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

04:08 م

مجزرة.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة (بالأسماء)

07:29 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام إنبي

07:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق