الزمالك يحسم موقفه النهائي من عرض بيراميدز لشراء نجم الفريق





حسم مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، موقفهم النهائي من عرض بيراميدز لشراء محمود حمدي الونش مدافع الأبيض.





الزمالك يرفض بيع الونش





وكان مسؤولو بيراميدز قد فتحوا خط المفاوضات مع إدارة الزمالك لشراء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بداية من الموسم المقبل.





و عرض مسؤولو السماوي على محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، راتب سنوي يصل إلى 16 مليون جنيه لإغرائه بقبول العرض.





من جانبه تمسكت إدارة الكرة بنادي الزمالك ببقاء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، ورفض رحيله نهائيا لأهميته من الناحية الفنية في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





وفي نفس السياق، كشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن مسؤولي الزمالك لا يمانعوا رحيل محمد عبد الغني أو محمود علاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية الموسم المقبل حال وجود عرض مميز.



