سقط الهلال في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).



وتقدم الهلال عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك محمد الرايحي التعادل للباطن في الدقيقة 29.



وشهدت المباراة إهدار بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال لضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



ورفع الهلال رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، ليهدر فرصة توسيع الفارق بينه وبين الشباب صاحب المركز الثاني والذي تجمد رصيده عند 48 نقطة، بعدما خسر في وقت سابق من اليوم الجمعة أمام مضيفه الاتفاق 3-4.



على الجانب الآخر رفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.